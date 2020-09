Ook in Nederland problemen met feestende voetbalfans na Europa League

Bij het Europa League-duel met Glasgow Rangers (4-0 nederlaag) mochten in Tilburg geen Willem II-fans aanwezig zijn, maar buiten het stadion bouwden de fans van de Tricolores wel een feestje. Dat zorgde voor de nodigde verontwaardigde reacties. En zes arrestaties.

Niet alleen in Charleroi waren er problemen met fans tijdens een duel in de Europa League (lees meer). Ook in Tilburg liep het donderdag uit de hand. Volgens het Brabants Dagblad werden zes mensen aangehouden nadat in de buurt van het Willem II-stadion een flinke hoeveelheid zwaar, illegaal vuurwerk werd gevonden. De Explosieve Opruimingsdienst kwam ter plaatse om het onschadelijk te maken.

Op Twitter doken beelden op waarop te zien is dat de coronaregels niet door alle fans in acht werden genomen. Tegenover Omroep Brabant gaf een woordvoerder van de gemeente aan dat er een vergunning is afgegeven voor de bijeenkomst van supporters die donderdag aan het einde van de middag begon.

“Voor het eerst in vijftien jaar spelen we Europees voetbal. En daar zijn we trots op. We zijn niet gek en we weten ook wel dat er dan gefeest wordt”, zei een woordvoerder van de gemeente. “Wij zien vooral beelden van mensen die hun handen bij binnenkomst ontsmetten.”

Een kleine groep Willem II-fans keerde zich donderdagavond tegen de Mobiele Eenheid. Er werd met vuurwerk gegooid. Ook vlogen er blikken bier door de lucht en wordt er tegen ME-busjes geslagen, meldt Omroep Brabant.

Maarten Brink voorzitter van de politievakbond ACP Zeeland-West Brabant is niet mals met zijn kritiek op de gemeente. “Politieagenten vragen zich echt af hoe bestuurders het in hun hoofd halen een vergunning te verlenen voor dit soort ’bijeenkomsten’. Ik heb het antwoord ook niet. Hier begrijp ik helemaal niets van. Niets. Ik hoop dat hier het laatste woord niet over gesproken is.”