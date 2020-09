Hilde Crevits: “Als je springt, moet je springen vanuit gedrevenheid en voor goed project”

Vlaams viceminister-president en CD&V-kopstuk Hilde Crevits begrijpt de zorgen die er binnen haar partij zijn over een deelname aan een federale Vivaldi-coalitie. Zo’n regering heeft geen Vlaamse meerderheid, dus alles hangt af van de inhoud en de wijze waarop CD&V gerespecteerd zal worden in een coalitie waarin de partij mathematisch niet nodig is, zei ze vrijdag in De Ochtend op Radio 1. “Als je springt, moet je springen vanuit een gedrevenheid en vanuit de wil om er een goed project van te maken.”

De voorbije periode waren er verschillende kritische geluiden over een regeringsdeelname van CD&V, bijvoorbeeld minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem die in een kranteninterview zijn bedenkingen formuleerde. Vlaams Parlementslid en burgemeester van Ledegem Bart Dochy voegt er nu in de Krant van West-Vlaanderen aan toe dat hij “het hele Vivaldi-verhaal niet ziet zitten”, en met hem “de grote meerderheid” van burgemeesters. De grondstroom van Vlaanderen is centrumrechts, argumenteert hij. “Vivaldi wordt een links verhaal. Wij kunnen niets doen in die coalitie. We zijn mathematisch niet eens nodig”, aldus Dochy.

Crevits “begrijpt heel goed de zorgen” die er zijn rond de regeringsdeelname die nu op tafel ligt. “Het is een regering zonder Vlaamse meerderheid, dus alles zal afhangen van de manier waarop de inhoud nu onderhandeld wordt; van de wijze waarop wij als partij gerespecteerd worden in een coalitie waar je mathematisch niet echt nodig bent.”

Maar ze vindt het anderzijds wel “spijtig” dat bijvoorbeeld de inhoud van de whatsappgroep van CD&V-burgemeesters op de straat belandt. Partijvoorzitter Joachim Coens luistert bijzonder goed naar die zorgen, benadrukt ze. “Als je springt, moet je springen vanuit een gedrevenheid en vanuit de wil om er een goed project van te maken.”

Daarbij verwijst ze ook naar het ledencongres, dat moet instemmen met een eventuele regeringsdeelname. “Als het geen goed project is, zal dit nooit door een ledencongres geraken.”