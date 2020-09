Zeven leden zelfde gezin bevangen door CO in Sint-Jans-Molenbeek

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - Zeven leden van eenzelfde gezin zijn vrijdagochtend bevangen geraakt door een CO-vergiftiging, in de Brusselse gemeente SInt-Jans-Molenbeek. Dat meldt de Brusselse brandweer. Aan het begin van de herfst waarschuwt de brandweer nogmaals voor de gevaren van het kleur- en reukloze gas.

De hulpdiensten werden vrijdagochtend omstreeks 04.00 uur opgeroepen naar de Vanderdussenstraat in Sint-Jans-Molenbeek omdat daar een persoon onwel was geworden. Bij het betreden van de woning trad de CO-melder van de ambulanciers dadelijk in werking. De woning werd verlucht en er werd een beroep gedaan op bijkomende brandweermiddelen en een MUG-team.

“De zeven bewoners van het huis, twee ouders en 5 kinderen, waren allemaal geïntoxiceerd door CO en werden overgebracht naar het ziekenhuis”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Zij waren allen bij bewustzijn en hun leven is niet in gevaar. De individuele verwarmingsketel op gas van de woning ligt waarschijnlijk aan de basis van deze vergiftiging. Die werd dan ook verzegeld door Sibelga, evenals de gasteller.”

Aan het begin van de herfst, wanneer heel wat mensen hun verwarming heropstarten, herinnert de brandweer eraan dat CO-vergiftiging de belangrijkste vorm is van dodelijke intoxicatie in België.

“Koolstofmonoxide is een geurloos, kleurloos en smaakloos gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van aardgas en butaan- of propaangas, kolen, stookolie, petroleum, benzine of hout”, zegt de brandweerwoordvoerder. “In een woning vormen verwarmingstoestellen en installaties voor de productie van warm water mogelijke bronnen van CO. Preventief optreden is van groot belang om deze vorm van vergiftiging ter voorkomen. Laat een goedgekeurd apparaat plaatsen door een erkende technieker, een jaarlijks onderhoud is zeker aan te raden, net als het uitvoeren van de verplichte controles. In het Brussels Gewest is dat om de 2 jaar voor toestellen op gas. Zorg ook voor een goede afvoer van de verbrandingsgassen en voor voldoende ventilatie en aanvoer van verse lucht.”