23.000 jobs voor Brusselaars in Vlaanderen: “Taaldrempel ligt bij deze jobs iets lager”

Brussel - Arbeidsbemiddelaars VDAB en Actiris willen samen met Brusselse en Vlaamse diensten voor werkgelegenheid, Brusselse werkzoekenden aanmoedigen om ook in de Vlaamse Rand op zoek te gaan naar werk. Ze lanceren daarvoor de campagne ‘Een job, c’est aussi un job’.

“Er zijn momenteel 23.000 openstaande vacatures in Vlaanderen, waarvoor kennis van het Nederlands niet de belangrijkste vereiste is. Brusselaars komen daar dus zeker ook voor in aanmerking”, zegt Joke van Bommel, woordvoerder van de VDAB.

Op de vooravond van de eerste editie van de Dag van de Meertaligheid, lanceren verschillende werkgelegenheidsdiensten de campagne ‘Een job, c’est aussi un job’. Brusselse werkzoekenden durven vaak de sprong naar werk in Vlaanderen niet te nemen, uit angst dat hun kennis van het Nederlands niet goed genoeg zou zijn. Bedoeling van de campagne is om die taalbarrière te doorbreken.

“Er zijn 23.000 openstaande vacatures in Vlaanderen, waarvoor ook Brusselaars in aanmerking komen. Het gaat bijvoorbeeld om jobs in de retail, administratie, logistiek en transport. Er is enige basiskennis van het Nederlands vereist, maar andere competenties zijn veel belangrijker”, verduidelijkt Van Bommel. “Vlaamse werkgevers staan ook echt open om Brusselaars onder de arm te nemen. Gemotiveerd zijn om de taal te leren is en een positieve evolutie doormaken, is het belangrijkst.”

Ook de afstand tussen Brussel en de Vlaamse Rand mag geen obstakel zijn, zegt Mathieu Vanhoucke van onderneming Transmoove in Vilvoorde. “Brusselse werkzoekenden hebben een verkeerd beeld van de afstand tussen Brussel en Vlaanderen. Nochtans is het voor iemand uit Schaarbeek bijvoorbeeld eenvoudiger om naar Vilvoorde te komen, dan om zich te verplaatsen naar Ukkel. De Rand is een vijver van kansen voor Brusselaars.”