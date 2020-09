Noorse koning in ziekenhuis opgenomen

De Noorse koning Harald V is vrijdag opgenomen in een ziekenhuis in Oslo. Dat heeft het koninklijk paleis in Noorwegen gemeld, zonder meer details te verstrekken.

De 83-jarige vorst besteeg in 1991 de troon. In december annuleerde Harald enkele afspraken als gevolg van een virale infectie, maar zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak ging door zoals gepland. In januari lag de Noorse koning een week lang in het ziekenhuis na klachten van duizeligheid. Eerder onderging de monarch in 2005 al een hartoperatie en in 2003 werd hij geopereerd wegens blaaskanker. Beide procedures werden toen als succesvol bestempeld.