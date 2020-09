Terwijl Brussel afstevent op code rood, richt de burgemeester zijn pijlen op alcoholverbod: “Onbegrijpelijk”

Brussel -

Als de toestand in Brussel blijft verslechteren, stevent de hoofdstad af op een code rood. Toch blijft het er opvallend stil over de coronacrisis en bijkomende maatregelen. In tussentijd pakt burgemeester Philippe Close (PS) wel uit met het nieuws dat het alcoholverbod in de stad voortaan ook buiten de voetgangerszone geldt. “Onbegrijpelijk”, klinkt het.