Na ongeval dat Stefanie (25) het leven kostte: vriend voorgeleid voor onderzoeksrechter

Gent - De 29-jarige Clint V. wordt vrijdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter, waar het parket zijn aanhouding zal vragen. De man was donderdagmorgen betrokken bij een dodelijk verkeersongeval waarbij zijn 25-jarige vriendin het leven liet.

Het ongeval gebeurde omstreeks 5 uur ’s nachts in de Noordhoutstraat in Baarle-Drongen. Volgens de eerste vaststellingen botste de personenwagen van Clint V., afkomstig uit Deinze, tegen enkele bomen en een verlichtingspaal, waarna hij in een gracht belandde.

Zijn vriendin Stefanie Verstappen (25) uit Tielt werd uit het voertuig geslingerd en overleed ter plaatse. De man werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.

Politie en brandweer hielden de Noordhoutstraat tot donderdagnamiddag afgesloten. Het parket ging grondig tewerk om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

V. zou beweerd hebben dat hij niet achter het stuur zat, maar elementen in het onderzoek naar het ongeval spreken dat tegen. Het parket stelde een verkeersdeskundige en een wetsdokter aan om de omstandigheden verder te onderzoeken.

LEES OOK: Klap tegen paal wordt Stefanie (25) fataal: “Ze was een graag geziene collega”