Messi haalt nog eens uit naar Barcelona-bestuur na vertrek van Suarez

Lionel Messi heeft op Instagram afscheid genomen van zijn vriend en ploegmakker Luis Suarez, die naar Atlético Madrid vertrekt. De Argentijn en de Uruguayaan hadden een uitstekende connectie op het veld en waren boezemvrienden ernaast. Messi haalde in zijn uitzwaaiboodschap opnieuw uit naar het bestuur, met wie hij al een tijdje flink overhoop ligt.

“Ik wist al dat je ging vertrekken, maar vandaag in de kleedkamer kwam pas echt het besef”, begint Messi zijn afscheidsbrief aan Suarez. “Het zal heel moeilijk zijn om niet meer de hele dag met je door te brengen, zowel op de velden als daarbuiten. We zullen je zo erg missen. Het waren vele jaren, veel maté’s, lunches, diners ... Veel dingen die nooit zullen worden vergeten, elke dag samen.”

“Het zal vreemd zijn om je in een ander shirt te zien en nog veel meer in het echt. Je verdiende het om een vertrek te krijgen als wat je bent: één van de belangrijkste spelers in de geschiedenis van de club, die zowel met het team als individueel belangrijke mijlpalen heeft bereikt. Je verdiende het niet om eruit gegooid te worden zoals zij deden. Maar de waarheid is dat op dit moment niets me verbaast. Ik wens je het allerbeste met je nieuwe uitdaging. Ik hou heel veel van je, ik hou heel veel van je. Tot ziens vriend.”