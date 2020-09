Crisiscentrum: “Quarantaine van 7 dagen is te kort, cruciaal om ook test te doen”

Tijdens de persconferentie van het crisiscentrum over het coronavirus in ons land werden de nieuwe quarantaineregels toegelicht. Steven Van Gucht wijst erop dat de nieuwe regels de balans tussen wenselijk en menselijk wil behouden maar dat de kortere quarantaine ook betekent dat verschillende gevallen onder de radar zullen blijven.

Foto: Photo News

Op één week tijd, van 15 tot en met 21 september werden dagelijks gemiddeld 1.476 besmettingen geteld, een stijging met 48 procent in vergelijking met de week daarvoor. “De cijfers gaan in stijgende lijn maar zijn minder fel dan enkele dagen terug. Er is nu een verdubbeling van het aantal gevallen om de 12 dagen, dat was enkele dagen geleden nog 7 of 8 dagen”, zegt Van Gucht. Vorige week woensdag en afgelopen maandag waren er 2.000 nieuwe gevallen.

De helft van alle besmettingen vindt plaats bij mensen jonger dan 33 jaar. Van Gucht vraagt dan ook, vooral aan de studenten, om geen risico’s te nemen en van ouderen weg te blijven.

“We zien ook een zorgwekkende evolutie bij de 70+’ers waar ook een verdubbeling van het aantal besmettingen is.”

Het aantal ziekenhuisopnames blijft intussen verder stijgen, sneller dan het aantal besmettingen Gisteren werden er 84 mensen opgenomen, een record sinds mei. In de ziekenhuizen zijn nu 602 mensen opgenomen met corona, een stijging met 9 procent. Van hen liggen er 104 op intensive care (+ 9 procent).

Quarantaine

Het crisiscentrum wil ook de nieuwe regels van de quarantaine verduidelijken.

Als u dicht in de buurt bent geweest van een besmette persoon, dan kan het zijn dat u ook besmet bent. Bij de helft van de mensen treden symptomen op na 5 tot 7 dagen. Het is in die incubatieperiode zonder symptomen dat je anderen kan besmetten.

Vanaf 1 oktober is er nog maar een verplichte quarantaine van 7 dagen in plaats van 14 dagen, zoals in de buurlanden.

Indien iemand symptomen heeft, moet die thuis blijven en de huisarts bellen. De beslist of er een test nodig is. Bij een negatieve test is er niets aan de hand. Is die test wel positief, dan start een isolatie van 7 dagen: blijf dan ook weg van uw huisgenoten. Je moet ook drie dagen symptoomvrij zijn voor je uit isolatie kan.

Mensen uit rode zone of hoogrisicocontacten (meer dan 15 minuten, dichtbij besmet persoon, ook huisgenoten zijn hoogrisico) moeten in preventieve quarantaine.

Zodra iemand het nieuws krijgt dat hij in contact is geweest met een besmette persoon moet die in quarantaine, die quarantaine telt vanaf het laatste contact met de besmette persoon. Na ten vroegste vijf dagen kan je een test doen. Is die negatief mag je de quarantaine verlaten. Ook de week na de quarantaine moet de persoon aandachtig zijn voor symptomen. Hou ondertussen afstand van kwetsbare mensen en draag een mondmasker. Ontwikkelt de persoon toch nog wel symptomen, blijf dan thuis.

Dit geldt enkel voor mensen die hoogrisicocontacten hebben gehad, niet voor diens huisgenoten.

Reizigers die terugkeren uit de rode zone: indien de zelfbeoordelingstest zegt dat u geen risico’s heeft genomen, hoeft u niet in quarantaine. Mensen uit oranje zone worden niet langer getest of gaan niet langer in quarantaine.

“Het is cruciaal om na de quarantaine een test te doen”, benadrukt Steven Van Gucht. “Want onderzoek wijst uit dat zelfs na 7 dagen nog 50 procent van de mensen de ziekte kunnen ontwikkelen. Met een test kunnen we die mensen ook nog zo goed mogelijk identificeren.” Zijn franstalige collega Yves Van Laethem liet zich wel kritischer uit. “Een quarantaine van 7 dagen is niet genoeg, ik ga niet liegen. Veel mensen krijgen ook ná 7 dagen nog symptomen. Daarom moet je u laten testen op het einde van de quarantaine.”

Kinderen

Voor kinderen onder de 12 jaar gelden er minder strenge regels. “Kinderen zijn niet de belangrijkste verspreider. Het is belangrijk dat kinderen naar school kunnen lijven gaan”, zegt het crisiscentrum.

Voor kinderen onder de zes jaar zijn luchtweginfecties vaak onschuldig, en bestaat er een kleine kans op covid. Daarom worden kinderen onder de 6 meestal niet getest. Als de juf of opvoeder ziek is, moet die wel getest worden. Al de kinderen uit die klas moeten in principe wel in quarantaine.

Als een lagere school kind (6-12 jaar) wel besmet blijkt, zijn de andere kinderen een laagrisicocontact en hoeven zij niet in quarantaine. Ook bij een besmetting van de juf, hoeven de kinderen niet in quarantaine. Omdat er vanuit gegaan wordt dat in de lagere school wel voldoende afstand gehouden kan worden.

Voor kinderen ouder dan 12 jaar, gelden dezelfde regels als voor volwassenen.