Woningprijzen in Vlaanderen voor de coronacrisis opnieuw gestegen

De woningprijzen in Vlaanderen zijn in de eerste zes maanden van 2020 opnieuw gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau, op basis van de verkoopakten die werden geregistreerd door de FOD Financiën. Het gaat om aktes die verleden tot en met juni, en dus vooral voor de crisis werden afgesloten

In het Vlaams Gewest bedraagt de mediaanprijs voor een gesloten of halfopen bebouwing 237.250 euro, voor een open bebouwing 340.000 euro en voor een appartement 205.000 euro.

Vergeleken met de eerste helf van vorig jaar, is de mediaanprijs voor een gesloten of halfopen bebouwing in Vlaanderen gestegen met 3,2 procent of 7.250 euro. Voor een open bebouwing gaat het om een toename met 15.000 euro (+4,6 procent). De mediaanprijs voor een appartement steeg eveneens met 15.000 euro (+7,9 procent).

In Vlaanderen waren de huizen het duurst in Vlaams-Brabant en het goedkoopst in Limburg. Knokke-Heist was de duurste gemeente in de eerste jaarhelft, met een mediaanprijs van 682.500 euro voor een huis in gesloten, halfopen of open bebouwing. De goedkoopste gemeente was Heuvelland met een mediaanprijs van 139.000 euro.

Met een mediaanprijs van 720.000 euro was Elsene, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de duurste gemeente in België in de eerste helft van het jaar. In het Waalse Hastière waren de huizen het goedkoopst, met een mediaanprijs van 72.000 euro.

Statbel merkt op dat er een beperkte impact van de COVID-19-crisis was op de resultaten van het eerste semester 2020. De verkoopakten die werden verleden in deze periode, hebben immers voornamelijk betrekking op verkoopovereenkomsten (compromissen) die werden afgesloten voor de invoering van de maatregelen.