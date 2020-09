Federale formatie: Onderhandelaars vatten tweede onderhandelingsdag zonder knelpunten aan

De zeven partijen van de Vivaldi-coalitie zitten vrijdag sinds 10.00 uur opnieuw samen in het Egmontpaleis om verder te onderhandelen over hun regeerakkoord. In de omgeving van de onderhandelaars valt te horen dat de werkzaamheden donderdag vrij vlot verliepen en ook voor vrijdag worden geen te zware knelpunten verwacht. Wellicht zullen de zware tijdens het weekend aan bod komen.

Liberalen, socialisten, groenen en CD&V sneden donderdag de hoofdstukken klimaat en energie, mobiliteit en ondernemerschap aan. Achteraf viel te horen dat de sfeer constructief was. De gesprekken waren ook vroeger rond dan oorspronkelijk gepland.

Vrijdag gaat het onder meer over het relancebeleid, de gezondheidszorg, institutionele en politieke hervormingen en defensie. Ook hier is de verwachting dat niet al te veel controverse zal opduiken. Verschillende principes werden immers onder het voorzitterschap van preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau al afgeklopt. Op institutioneel vlak is bijvoorbeeld afgesproken dat twee vicepremiers een staatshervorming voorbereiden tegen 2024. Daarbij zou gezondheidszorg richting meer autonomie van de deelstaten kunnen evolueren, maar met een federale financiering.

Gedragen principes zijn een ding, de verdere uitdieping is traditioneel een andere zaak. Daarbij is het vooral uitkijken naar het budgettaire plaatje. De zeven partijen kwamen immers overeen dat ze begrotingsorthodoxie zullen nastreven, maar die moet worden gerijmd met de ambitie om verschillende uitkeringen op te trekken. Verwacht wordt dat die cijferdiscussie eerder tijdens het weekend zal opduiken.

Het is ook afwachten wanneer het debat over wie de volgende premier wordt, zijn beslag krijgt. Maandag worden de formateurs Alexander De Croo en Paul Magnette op het Paleis verwacht. De ambitie is nog steeds op 1 oktober de nieuwe regering te laten starten.