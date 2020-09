Dansende Mehdi Bayat: “De politie vroeg ons om de fans te groeten”

Charleroi-directeur en bondsvoorzitter Mehdi Bayat ziet er geen graten in dat hij na de Europese kwalificatie van zijn team heeft staan dansen voor een groep supporters. De ultra’s van Charleroi verzamelden zingend buiten het stadion, de meesten zonder mondmasker. “De politie keek toe, dan kan er toch niets illegaals aan zijn geweest?”, reageert Bayat.

Een meute zingende Charleroi-supporters achter een hek. Sommige steken vuurpijlen aan. Voor hen drie belangrijke spelers: Dorian Dessoleil, Nicolas Penneteau en Guillaume Gillet. En daarbij, als een soort supervedette, directeur Mehdi Bayat. Allen gaan ze gretig in op het verzoek van de supporters om mee te dansen en te klappen. “Allez, Mehdi, chante avec nous.”

De beelden werden donderdagavond na de Europese kwalificatie tegen Partizan Belgrado gretig gedeeld en becommentarieerd op sociale media. “De bondsvoorzitter geeft het verkeerde voorbeeld”, was een vaak gehoorde opmerkingen. Charleroi-directeur Mehdi Bayat is naast clubbestuurder ook bestuurder van de Pro League en voorzitter van de Belgische voetbalbond. In al die functies heeft hij een voorbeeldrol.

Bayat reageert geprikkeld als we hem confronteren met de commentaar. “Ik heb met mijn supporters gevierd ja. Maakt me dat een slechte bondsvoorzitter? Laat me dan maar een slechte bondsvoorzitter zijn. Voetbal is emotie en ik die emoties wil ik delen met mijn fans. De mensen die daar stonden zijn het coronavirus kotsbeu. Iedereen snakt ernaar te kunnen vieren en te feesten. Het hele tafereel waar je over spreekt heeft vijfentwintig seconden geduurd. Dat zijn vijfentwintig seconden waar ze even hun zorgen konden vergeten.”

Bayat beweert niets illegaals te hebben gedaan. “Op de beelden zie je dat de politie toekijkt. Als we iets gedaan hadden dat niet mocht, zou ze toch hebben ingegrepen? Sterker, het was de politiecommissaris van Charleroi die me gevraagd had met enkele spelers naar de supporters te komen. Om die mensen even wat aandacht te geven en te vermijden dat ze andere problemen zouden veroorzaken.”

Foto: BELGA

Het is niet de eerste keer dat het in Charleroi tot een “legale” begroeting tussen spelers en supporters (zonder) mondmasker komt. Ook na de thuiswedstrijden zonder publiek waren er enkele ontmoetingen aan een hek. Daar waren toen geen beelden van gemaakt.

De losse aanpak in Wallonië lijkt te contrasteren met Vlaanderen waar minister van Sport Ben Weyts streng optrad voor Racing Genk. De club mag de volgende thuismatch maar de helft van de afgesproken capaciteit aanwenden omdat er tijdens de eerste thuismatch met publiek te veel fans zonder mondmasker dicht bij elkaar waren gaan staan.

“Ik begrijp die opmerking niet”, zegt Mehdi Bayat. “Genk is gestraft voor feiten binnen het stadion. Daar zijn de ministers van Sport van de gemeenschappen bevoegd. Bij ons ging het om feiten buiten het stadion. Daar hebben de ministers van Sport niets te zeggen maar is het de federale minister van Binnenlandse Zaken en de politiediensten die het voor het zeggen hebben. We waren er op vraag van de politie. Dit gaat om heel andere feiten dan de taferelen in Genk.”

De Belgische voetbalbond verkoos vrijdag niet te reageren en merkte op dat Mehdi Bayat in Charleroi aanwezig was als directeur van de club en niet als voorzitter van de bond.