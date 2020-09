Vier gewonden bij mesaanval in Parijs, vlakbij voormalige kantoren Charlie Hebdo

In Parijs hebben onbekenden vrijdagvoormiddag vier mensen verwond met een mes. Dat gebeurde in het 11de arrondissement in de Nicolas Appertstraat, vlakbij de voormalige burelen van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Vier mensen geraakten daarbij gewond.

De feiten deden zich voor rond 11.45 uur vrijdagmiddag. Vier mensen geraakten gewond bij de mesaanval, twee werden in kritieke toestand afgevoerd maar zijn niet langer in levensgevaar. De politie ging op zoek naar twee verdachten, die zouden vervolgens zijn gevlucht in de richting van de metro. Eén van de gezochte verdachten werd ook al gevonden ter hoogte van de Bastille, hij werd door de politie opgepikt omdat hij vol bloed hing en ook voldeed aan de persoonsbeschrijving die de slachtoffers gaven.

Foto: REUTERS

Twee van de gewonde slachtoffers zouden werken voor het persagentschap ‘Agence Première Ligne’ in het gebouw naast de voormalige gehouden van Charlie Hebdo. De twee zouden buiten aan het roken geweest zijn, stelt regionale zender BFMTV. Volgens Franse media is het dit persagentschap dat in 2015 de eerste alarmsignalen hoorden van de aanslag naast de deur. Deze journalisten hadden toen ook beelden gemaakt van de aanslag. Een collega van de gewonde journalisten, Paul Moreira, zegt wel dat het agentschap geen bedreigingen had ontvangen.

De politie is massaal ter plaatse en vraagt via Twitter om de omgeving te vermijden. Scholen, crèches en woonzorgcentra in de buurt hebben de deuren gesloten. De Franse eerste minister, Jean Castex, heeft in de buurt een crisiscentrum opgericht en is ter plaatse. Er wordt benadrukt dat het voorlopig niet om een terreurdaad gaat, het is het parket van Parijs dat momenteel de zaak in handen geeft. “Momenteel zijn er geen aanwijzingen die duiden op een link met Charlie Hebdo. Verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen”, zei de Parijse procureur.

De Nicolas Appertstraat staat bij de menen in het geheugen gegrift sinds de aanslagen van 2015. De broers Saïd en Chérif Kouachi stormden toen de burelen binnen van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo. Ze schoten elf journalisten en tekenaars dood en verwonden er nog vijf. In hun vlucht schieten ze nog een agent neer. Momenteel is in Parijs het proces naar aanleiding van die feiten aan de gang. Bij de start van het proces publiceerde Charlie Hebdo opnieuw enkele karikaturen van de profeet Mohammed, waarna het opnieuw bedreigingen ontving van terreurorganisaties.