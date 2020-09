Vicepremier Koen Geens (CD&V) past voor ministerpost

Vicepremier en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zal geen minister meer zijn in de volgende regering. Dat wordt bevestigd aan onze redactie door bronnen in zijn entourage. “Het is tijd voor nieuwe mensen.”

Geens zou wel achter de Vivaldi-formule staan die nu volop onderhandeld wordt, maar hij zal er geen deel meer van uitmaken. CD&V-voorzitter Joachim Coens wil werk maken van een “stevige vernieuwing” van zijn bestuursploeg.

Het circuleerde al langer in de Wetstraat dat het voor Geens de Zestien of geen ministerpost zou zijn. Nu formateurs Alexander De Croo (Open VLD) en Paul Magnette (PS) door de koning benoemd zijn, wordt het dus dat tweede. Geens zal wel in de Kamer blijven zetelen voor zijn partij. Dat betekent meteen dat het voor zijn opvolger Sammy Mahdi alles of niets wordt. Maar Mahdi lijkt een certitude voor een minsterpost.

Geens is een absoluut zwaargewicht binnen zijn partij. De professor rechten maakte eerst carrière als kabinetschef van toenmalig Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) tussen 2007 en 2009. Daarna werd hij eerst minister van Financiën in de regering Di Rupo en vorige legislatuur minister van Justitie onder premier Charles Michel (MR) en diens opvolger Sophie Wilmès (MR).