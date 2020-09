Discounter Wibra België wil doorstart maken met 36 van 81 winkels: deze filialen blijven mogelijk open

Wibra België wil met 36 van de 81 winkels, het hoofdkantoor in Temse en 183 van de huidige 439 medewerkers een doorstart maken. Dat heeft de directie vrijdag bekendgemaakt tijdens een ondernemingsraad, meldt de winkelketen.

Op 5 oktober wordt een vonnis verwacht over het voorstel dat aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van Gent (afdeling Dendermonde) werd voorgelegd. In het geval het voorstel wordt afgewezen, zal de directie het faillissement aanvragen, klinkt het.

Concreet gaat het om 36 winkels: in Borgerhout, Merksem, Aalst, Leuven, Geel, Mortsel, Oostende (2), Schaarbeek (2), Luik, Etterbeek, Eeklo, Menen, Tienen, Halle, Herentals, Gilly, Brugge, Sint-Amandsberg, Lokeren, Laken, Genk, Bergen, Kapellen, Ukkel, Blankenberge, Jette, Maasmechelen, Estaimpuis, Tielt-Winge, Heusden-Zolder, Haccourt, Mechelen Nekkerspoel, Overpelt en Mariakerke.

Wibra vroeg eind juli de gerechtelijke reorganisatie aan. Die was noodzakelijk omdat “Wibra België al verscheidene jaren verlieslatend is”, aldus de winkelketen. “De verlieslatende Belgische activiteiten werden traditioneel opgevangen en gecompenseerd door de andere activiteiten van de groep, maar in de huidige Covid-19 context was dat niet meer mogelijk.”

Volgens Wibra België is de situatie onhoudbaar door de verliezen en de opgebouwde schuldenlast.