Politie Leuven zet achtervolging in op daken, twee minderjarige inbrekers opgepakt

Leuven - De Leuvense lokale politie heeft dinsdagnacht twee minderjarigen opgepakt die verdacht worden van een reeks inbraken en inbraakpogingen in Leuvense handelszaken. Een van de twee kon pas ingerekend worden na een spectaculaire achtervolging over daken van huizen in de Brouwersstraat en de Ridderstraat. De twee werden door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Dat meldt het Leuvense parket.

Een getuige merkte dinsdagnacht op hoe de twee een raampje van het afhaalpunt van Villa De Frit in de Fonteinstraat insloegen. Hij verwittigde de politie, die al snel een van beiden kon inrekenen in de tuin van een woning in de Tessenstraat. De andere verdachte vluchtte echter de daken op en de agenten moesten een waarschuwingsschot lossen en de ladder van de brandweer inschakelen om de verdachte van de daken te krijgen. De verdachte wist nog door een schouw van een huis te glippen, maar werd op de zolder van dit huis in de boeien geslagen.

Bij hun arrestatie hadden de twee verdachten ecocheques bij die gestolen waren bij supermarkt Origin’o en een tablet die gestolen was in eetcafé Optimist op de Vismarkt. Ze zouden ook de camera van hotel Ibis in de Brusselsestraat stuk hebben gemaakt en ingebroken hebben in kapsalon Royal 2 in de Brusselsestraat waar meer dan 2.500 euro, drie trimtoestellen en een trui werden ontvreemd. De nacht voordien was vermoedelijk hetzelfde tweetal net kunnen ontkomen aan de politie na een inbraak in bakkerij Alexandre in de Diestsestraat en een poging tot inbraak in Fresh Atelier in de Diestsestraat.

De twee jongemannen stelden zich na hun arrestatie heel weerspannig op naar de politie en werkten niet mee. De Lokale Opsporingsdienst van PZ Leuven onderzoekt of de twee ook iets te maken hebben met andere inbraken volgens dezelfde modus operandi de afgelopen nachten.