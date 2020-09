Parken gaan dicht en kustburgemeesters nemen maatregelen: het land maakt zich op voor storm Odette

Het wordt vrijdag een op z’n zachtst gezegd onstuimige avond en nacht, met lokaal veel regen en hevige rukwinden. Vooral aan de kust. Daar worden windsnelheden boven de 100 km/u verwacht. Maar ook in het binnenland gaan parken dicht uit voorzorg.

Odette, zoals de storm heet, is er als eerste storm deze herfst vroeg bij. “Er hangen nog veel bladeren aan de bomen, dus zullen ze veel wind vangen”, zegt weerman Frank Deboosere. “Door de droogte van de jongste weken en maanden zijn er veel dorre takken die uit de bomen zullen waaien. Opletten is de boodschap.” Om die reden gaan de meeste parken in ons land vanaf vrijdagnamiddag dicht.

Zwaartepunt aan de kust

Maar het zwaartepunt van de storm zal ongetwijfeld aan de kust liggen. Op zee worden rukwinden tot 120 km/u en golven tot 4 meter hoog verwacht.

De meeste kustburgemeesters hebben dan ook maatregelen genomen en hebben inwoners en toeristen gewaarschuwd via sociale media. “Op het strand staan nog heel wat strandcabines, zeilen, strandstoelen, strandbars,... Het risico is groot dat die door de felle wind schade oplopen”, klinkt het.

Aan uitbaters is gevraagd om alles zo goed mogelijk te beveiligen, en aannemers moeten zorgen dat stellingen en ander materiaal goed beveiligd zijn en niet kunnen wegvliegen.

Staketsels afgesloten

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zegt dat de staketsels van Blankenberge en Nieuwpoort vanaf vrijdagmiddag 12 uur afgesloten zijn voor het publiek, en dat al zeker tot zondagavond.

Ook de havendammen in Oostende zullen afgesloten worden. De veerdiensten van Nieuwpoort en Oostende zullen hinder ondervinden van het stormweer.

Speciaal noodnummer

De FOD Binnenlandse Zaken activeert het nummer 1722 voor niet-dringende brandweertussenkomsten zoals afgewaaide takken, ontwortelde bomen of ondergelopen kelders.

In geval van instortingsgevaar, gevaar op de openbare weg (omgevallen boom, doorgesneden kabels of gevallen stenen, ...), bij brandgevaar of een incident met gewonden belt u het nummer 112.