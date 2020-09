Vrancken voert individuele gesprekken om Mechelse tij te keren: “Ik zal een speler niet voor de hele groep afmaken”

Na de 4 op 18 en vier opeenvolgende nederlagen is het zaterdag van moeten voor KV Mechelen. De Kakkers krijgen STVV op bezoek, dat met vijf punten er niet veel beter voor staat. “Of dit mijn moeilijkste periode Achter de Kazerne is? Uiteindelijk wel, hé”, blikte Wouter Vrancken vrijdag vooruit.

Gelach en getier in de catacomben van het AFAS Stadion. Een toernooitje pingpong is er aan de gang. Van wedstrijddruk blijkt een dikke 24 uur voor de wedstrijd tegen Sint-Truiden geen sprake. “Een teken dat mijn spelers de knop hebben omgedraaid”, kijkt Vrancken met vertrouwen vooruit. “Of dit mijn moeilijkste periode Achter de Kazerne is? Uiteindelijk wel, hé. Er staat hoe langer hoe meer druk op de wedstrijden. De drie punten zijn nu absoluut het belangrijkste om ook in de hoofdjes opnieuw een goed gevoel te krijgen. De manier waarop dat gebeurt, is nu even bijkomstig.”

Niets verbloemen

Sommige jongens liet de voorbije speeldagen steken vallen. En dus vond Vrancken de tijd gekomen om deze week met enkelen onder hen rond de tafel te gaan zitten. “De foutjes in onze defensie moeten er namelijk uit. Ik ben niet de coach die een speler voor de voltallige groep afmaakt, maar wel iemand die onder vier ogen in discussie gaat. Ik ben daarin direct, en zal niets verbloemen. Maar wel telkens op een constructieve manier.”

Wellicht voert Vrancken enkele wissels door. Een naam die wel eens zijn opwachting kan maken op de linksachter is Wernersson, wiens hamstringproblemen tot het verleden behoren. “Victor heeft offensievere intenties dan Bijker, die verdedigend dan weer iets sterker is. Ik zal alleen ingrijpen wanneer iemand bewijst dat die effectief beter is dan de speler die in de ploeg staat.” Op rechts de aanvalslustige Kabore een rij opschuiven en Van Cleemput als buffer gebruiken, zal Vrancken niet doen. “Dan moet je een aanvaller of middenvelder opofferen voor iets waar je niet zeker van bent dat het zal aanslaan. Thomas Meunier is ook zo’n voorbeeld die als back een hele flank voor zijn rekening kan nemen, maar als rechtsvoor veel van zijn daadkracht verliest. Dus neen, Kabore zal daar niet spelen.” (lacht)

Voet

Een jongen die al een tijdje niet in de plannen van de Mechelse trainer past, is Simen Voet. De huurling van Club Brugge viel al verschillende keren naast de selectie. “Ik zal sneller een aanvallende pion meenemen dan een verdediger”, legt Vrancken zijn keuze uit. “Zo ben ik altijd geweest. Simen is ook een pure centrale verdediger, die je niet op de flank moet uitspelen. Hij heeft een enorme werkethiek, en is op en top prof, maar op zijn positie beschik ik over meerdere opties.”

Iedereen bij KV is fit, én blijft coronavrij. Op assistent-coach Vanderbiest na testte nog niemand positief, al moest Kaya vorige week de partij in Genk laten schieten na contact met iemand die positief testte. “Hout vasthouden dat onze resultaten negatief blijven. Als je kijkt hoe de situatie buiten de club evolueert, moeten we niet te snel victorie kraaien”, beseft Vrancken. “Eens je het binnen hebt, zoals Westerlo, zit je in de miserie. En dan mag je je nog zo goed aan de regels houden als je maar wil.”