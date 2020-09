Club Brugge dreigt groepsfase Champions League zonder publiek te moeten afwerken

Club Brugge speelt zijn Champions League-campagne straks mogelijk achter gesloten deuren. De UEFA kan tot tien dagen voor een wedstrijd beslissen om alsnog publiek toe te laten in het stadion, maar in de huidige context is de kans klein dat dat gebeurt. “Het is zonde voor de fans én de spelers, maar we moeten er mee leven”, reageert trainer Philippe Clement.

Voor Club Brugge is het de laatste week waarin het uitsluitend over de Jupiler Pro League gaat: volgende week donderdag staat de loting voor de Champions League gepland. “Iedereen kijkt daar naar uit, vooral omdat we dan terug naar het ritme van meerdere wedstrijden per week gaan”, aldus Clement. “Sommige jongens brengen al weken kwaliteit op training. Maar in het weekend kan ik er maar elf een basisplaats gunnen. Met meer matchen kan ik meer jongens een kans geven.” Een droomloting heeft Clement niet bepaald: hij hinkt op twee gedachten. “Grote namen of een sportief goede loting? Ik weet het niet. Vorig jaar zaten we in een groep met PSG en Real Madrid, en toch stonden we relatief dicht bij een kwalificatie. Ik ben niet bijgelovig: we zien wel wat er op ons pad komt.” Clement betreurt wél dat die CL-matchen mogelijk afgewerkt worden in lege stadions. “We vernamen zopas dat die kans daarop groot is. Voor onze fans en de spelers is dat zonde, zeker wanneer de groten der aarde straks passeren. Denk maar eens terug aan die verplaatsing naar Bernabéu vorig seizoen. Maar we moeten er mee leren leven.”

Dennis klaar voor de derby

Een derby tegen Cercle, ligt men daar nog wakker van in het Belfius Basecamp? Volgens Philippe Clement wel, al is er wel het een en ander veranderd in vergelijking met vroeger. “Cercle is nu meer Monaco, het is minder een wedstrijd tussen twee clubs uit Brugge”, aldus Clement. “Anderzijds is zo’n Brugse derby altijd iets apart, je weet dat zoiets leeft bij de supporters en bij de spelers die uit de jeugdwerking komen. En ondertussen hebben we heel wat jongens die uit onze eigen academie komen.” Voor zondag recupereert Clement alvast Dennis, die op Zulte Waregem nog forfait moest geven. “Hij trainde mee en is beschikbaar.” Slecht nieuws had hij over de jonge aanwinst Fofana, die een blessure opliep en meteen moest geopereerd worden. Hij zal zo’n twee maanden out zijn. “Het is de bedoeling dat hij traint met ons en ervaring opdoet bij Club NXT in 1B. Fofana heeft een grote motor en goede voeten, maar moet nog sterker worden. Dit is natuurlijk wel een setback, al zal hij hier sterker uitkomen.”

Aly Samatta - hier in het shirt van Genk - keerde niet terug naar onze competitie. Foto: BELGAIMAGE

Naast Samatta gegrepen

Ondertussen heeft Club Brugge nog een tiental dagen om de kern alsnog te versterken. Wie alleszins niet komt, is Aly Samatta. Club wou de aanvaller graag binnenhalen, maar de Tanzaniaan koos voor Fenerbahce. “Samatta is een interessante speler met bepaalde kwaliteiten. Maar we zijn nog met andere dossiers ook bezig. Of dat een goede keuze is? Turkije is moeilijk. Als je daar eens verliest, kan het zijn dat je wagen weg is of er ingebroken is in je appartement. Sommigen worden er ook maanden niet betaald. Maar ik ben wel zeker dat Samatta veel goals zal scoren in Turkije.”