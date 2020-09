Nieuwe interactieve kaart om de reisvoorwaarden naar het buitenland te verduidelijken

Buitenlandse Zaken heeft vrijdag op zijn website een nieuwe interactieve kaart gelanceerd die de reisomstandigheden naar het buitenland in deze tijden van gezondheidscrisis moet verduidelijken.

“Het doel is om reizigers in een paar klikken te laten begrijpen waar ze heen kunnen, onder welke voorwaarden en wat de beperkingen zijn bij hun terugkeer”, vat Buitenlandse Zaken samen.

De federale overheidsdienst erkent dat “het toenemende aantal veranderingen in de kleurcodes van de verschillende landen en hun regio’s” de situatie “moeilijk leesbaar” maakte voor de bevolking.

Door op de kaart te klikken, kan de reiziger nu snel zien of het gebied is geclassificeerd als rood (reizen strikt ontmoedigd door de Belgische autoriteiten of verboden vanuit België door de lokale autoriteiten), oranje (de Belgische autoriteiten vragen om meer waakzaamheid en een test en quarantaine worden aanbevolen bij terugkeer), lichtoranje (de autoriteiten van dit land leggen een test of quarantaine op aan reizigers uit België) of groen (reizen mogelijk volgens de regels van hygiëne en fysieke afstand).

De kaart is beschikbaar op de homepage van de site https://diplomatie.belgium.be/nl