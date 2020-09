Wim De Decker maakt zich zorgen over de fitheid van zijn spelers: “Niemand kent impact van coronabreak”

Bij AA Gent is het dezer dagen opvallend druk in de ziekenboeg. Door tal van blessures is het voor Wim De Decker dan ook vaak behelpen. Maar de Gentse coach heeft ook zo zijn bedenkingen over de gevolgen van alle covidmaatregelen en de impact ervan op de fysieke paraatheid van profvoetballers. Al ontstaan bepaalde blessures ook puur per toeval of zijn het gevolg van een flinke botsing, zoals Giorgi Chakvetadze overkwam tegen Rapid Wien.

Dat beaamt ook Wim De Decker volmondig: “Er zijn dingen die louter toeval zijn: de blessure van Chakvetadze is het gevolg van een frontale botsing. Als je de beelden nog eens herbekijkt, besef je dat het al bij al misschien nog wel meevalt”, aldus de 38-jarige oefenmeester van de Buffalo’s. “Maar enkele blessures doen meer vragen rijzen. Zou het komen door intensiteit? Of andere oorzaken? En daar beraden we ons momenteel ook intern over.”

“Ach, op donderdag werden we trouwens nog maar eens getest op COVID. Iemand zei me dat het al test 22 was. Voor mij is het eigenlijk wel stilaan genoeg geweest maar ik vrees dat we nog een poosje opgezadeld zitten met al die rompslomp. Toen het UEFA-team deze week die testen uitvoerde, was dat inderdaad toch nog wat anders. Dat was echt geen lachertje. Jullie zijn duidelijk goed op de hoogte”, glimlacht de Gentse coach. De UEFA-testen werden dan ook zeer grondig uitgevoerd. Iets te grondig zelfs misschien want het bezoekje van het UEFA-team had tal van bloedneuzen tot gevolg.

De opeenvolgende trainerswissels zijn volgens De Decker trouwens geen oorzaak van eventuele blessures: “Elke coach legt natuurlijk andere accenten maar dat heeft geen impact op eventuele blessurelast. Maar we stellen ons wel andere vragen. Zoals: zijn bepaalde letsels het gevolg van die coronabreak? Dat is ook nieuw voor ons en niemand in de medische wereld kent de impact hiervan. Daar moet nog volop studies over opgestart worden.”

De Decker meent ook dat AA Gent niet alleen staat met deze problematiek: “En als je dan andere teams bekijkt, zie je ook soms het verschil tussen ploegen die verder trainden en clubs die dat niet deden”, werpt hij meteen nog een andere potentiële onderzoeksvraag van een wetenschappelijke studie op.

“Heel veel spelers sukkelen met krampen. Dat stellen we ook vast. Je merkt dat veel spelers van diverse ploegen daar toch anders op reageren, terwijl de voorbereiding toch vaak gelijklopend verlopen. Dus ik wil niet te snel conclusies trekken. Maar toch zie ik nu meer gevalletjes dan vroeger.”

Ondertussen Is het nog afwachten of AA Gent zaterdagavond een beroep kan doen op Roman Yaremchuk die tegen Kiev al voor rust uitviel: “Roman ondergaat deze middag nog een nieuwe scan en het resultaat daarvan zal ons hopelijk wijzer maken. Depoitre voelt zich beter en vertoont een gunstige evolutie. Bij Chakvetadze is die er ook. Hij doet er ook alles aan om er bij te zijn.”

Maar twee andere sterkhouders ondervinden meer problemen: “Odjidja wil en zal er alles aan doen om er bij te zijn maar hij mist duidelijk ook ritme na de voorbije weken. Kums ondervindt nog de nodige hinder. Een spierblessure heeft nu eenmaal tijd nodig en we bekijken het dan ook dag per dag. Maar voor hem komt de partij tegen OH Leuven toch het te vroeg. Onze kern heeft natuurlijk wel op elke positie een dubbele bezetting en daar moeten we nu ook dan maar gebruik van maken. Maar wanneer je als team aan 100% wil raken, heb je die concurrentie nodig om elkaar beter te maken.”