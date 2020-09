Federaal parket op zoek naar twee gewapende en zeer gevaarlijke Fransmannen

Op vraag van het federaal parket verspreidt de politie een opsporingsbericht waarin de speurders op zoek zijn naar twee personen die gekend zijn als gewapend, gewelddadig en zeer gevaarlijk. Het gaat om de twee Fransmannen Hamza Akarkach en Aziz Mozoune.

De eerste verdachte, Hamza Akarkach, is geboren in Rijsel op 18 februari 1991 en heeft de Franse nationaliteit. De man heeft een zichtbaar litteken ter hoogte van zijn bovenlip. De tweede verdachte, Aziz Mozoune, is geboren in Saint-Pol-sur-Mer op 29 juli 1986 en heeft ook de Franse nationaliteit Ook hij heeft de Franse nationaliteit en is 34 jaar oud. Het parket waarschuwt dat beide mannen als zeer gevaarlijk worden beschouwd.

Deze twee personen worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie die actief is in het internationaal drugstransport van Marokko naar Europa en België. Ze worden ook verdacht van de ontvoering van een Belgische burger in Spanje die ze gedurende enkele dagen hebben vastgehouden, gefolterd en blootgesteld aan zeer ernstig lichamelijk misbruik.

Indien u Hamza Akarkach en/of Aziz Mozoune gezien heeft, of u weet waar ze zich bevinden, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0 of vanuit het buitenland op +32 544 44 88.