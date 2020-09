Na jarenlange juridische strijd en zware beschuldigingen: de knoop rond het casino van Middelkerke lijkt eindelijk doorgehakt

Middelkerke -

We durven er geen geld meer om te verwedden, maar Middelkerke heeft tegen de zomer van 2023 haar nieuw, megalomaan casino. Na een jarenlange juridische strijd en zware beschuldigingen over vriendjespolitiek, plagiaat en geldverspilling is het futuristisch ontwerp voorgesteld. Tenzij opnieuw – en dat is een gokje – een duistere kracht de plannen torpedeert.