Vincent Kompany ziet ook Dauda uitvallen met corona, Bakkali heeft hoestje: “Maar match tegen Eupen uitstellen is allerlaatste optie”

De tol bij Anderlecht wordt zwaar. De coronagevallen zijn: Verschaeren, Delcroix, Zulj, Wellenreuther, Lissens, Milic, Lawrence en sinds vandaag Dauda. Hebben een kuchje en zijn dus verdacht: Bakkali (en Amuzu?). Zijn niet fit: Trebel en Vlap. Voor de match tegen Eupen zijn nog testresultaten bekend, maar coach Vincent Kompany stelt het duel sowieso liever niet uit. “Ik heb vertrouwen in de jongens die inzetbaar zijn.”

Grappig moment tijdens het video-interview met Vincent Kompany. Eén van de journalisten moest even hoesten en Kompany ging al in covid-modus. “Howla Johan. Voorzichtig. Hier op Anderlecht volstaat zo’n hoestje al om niet binnen te mogen.”

Het is de nieuwe realiteit. Anderlecht zit met veel positieve coronagevallen en van zodra er iemand wat minder gezond lijkt, wordt hij uitgesloten. “Kijk naar Bakkali”, vervolgde Kompany. “Hij meldde zich vandaag met een kuchje. Dat of een beetje zweet op het voorhoofd volstaat tegenwoordig om hem af te zonderen. Bakkali testte nochtans negatief bij zijn laatste coronatest, maar we nemen geen risico. Vandaag werd iedereen opnieuw gecontroleerd en dit weekend voor de match tegen Eupen kennen we de resultaten.”

Foto: Photo News

B-speler Dauda Mohamed is ondertussen ook besmet en Amuzu is niet 100 procent, maar het aantal gevallen kan dit weekend dus nog fors oplopen. Als er 7 spelers aan bepaalde criteria voldoen kan de wedstrijd worden uitgesteld. “We zitten niet met een fitheidprobleem, maar met een covid-probleem. De spoeling wordt dun, maar de wedstrijd uitstellen is voor mij echt de aller- allerlaatste optie. De jongens die wel trainen tonen zich scherp en agressief. Als ik met Sardella als centrale verdediger moet spelen heb ik daar alle vertrouwen in. Net zoals in Marco Kana. Wat ik zag op training was duidelijk.”

Foto: Isosport

Het vervelende voor Kompany is dat hij ook niet op Trebel (knie) en Vlap (net terug uit quarantaine) kan rekenen. “Trebel heeft een medisch probleempje dat we moeten managen. Normaal sparen we hem tegen Eupen en dan kan hij daarna misschien spelen tegen Club Brugge. Vlap is wel weer op training na zijn coronabesmetting, maar hij komt uit isolatie. Michel is dus niet inzetbaar. Het is niet zo dat je aan die jongens die thuis zitten een intensief individueel programma kunt meegeven. Je mag zo’n besmetting niet onderschatten. Als je ziek bent en je traint, loop je mogelijk schade op en dus zijn we voorzichtig met Verschaeren en co die in quarantaine zitten.”

Lichtpuntje Kemar Lawrence

Toch zoekt Kompany geen excuses. Na de zes op zes tegen Cercle en Waasland-Beveren moet er ook gewonnen worden tegen Eupen. “Al die coronamaatregelen zijn deel gaan uitmaken van onze dagelijkse routine”, besluit hij. “Pas voor de match zal ik exact weten wie ik tot mijn beschikking heb, maar iedereen is klaar om te strijden. Zo heeft Mustapha Bundu bijvoorbeeld een heel goeie week achter de rug.”

Vince The Prince wou trouwens nog afsluiten met een positieve noot. Er is een verloren zoon neergestreken die vier maand wegbleef na de dood van zijn broer. “Kemar Lawrence is terug en in donkere tijden is dat toch een lichtpuntje. Hij is sterk teruggekeerd, gemotiveerd en heeft de goeie attitude. Wellicht moeten we nog wachten tot na de interlandbreak om hem in te zetten, maar hij zal extra opties geven.”