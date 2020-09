Dealers zwaaien er weer de plak: overrompeling in Antwerpse wijk die aanleiding gaf tot de ‘war on drugs’

Antwerpen -

De spanningen in de Korte Zavelstraat, een winkelstraat in Antwerpen-Noord, lopen opnieuw hoog op. Winkeliers hekelen de aanhoudende overlast veroorzaakt door grote groepen drugsdealers. Zij jagen de klanten weg, plegen diefstallen en vechten knokpartijen uit op straat. In 2011 escaleerde de situatie al eens zodanig dat de winkeliers het heft in eigen handen namen. Die gebeurtenissen vormden de basis van de ‘war on drugs’ van burgemeester Bart De Wever (N-VA). Nu lijkt het terug naar af. “De dealers zijn zo talrijk dat niemand nog tegen hen durft in te gaan”, zeggen de handelaars.