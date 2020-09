“Satanist” met nazisympathieën opgepakt voor moord op partner van Luikse advocaat

De federale gerechtelijke politie heeft twee verdachten opgepakt voor de moord op Mbaye Wade, partner van de Luikse advocaat Pascal Rodeyns. Een van de twee noemt zichzelf een satanist en heeft nazisympathieën. Of de daders uit homohaat handelden, zoals wordt gefluisterd, wordt nog onderzocht. Intussen weigert Senegal, het geboorteland van Wade, hem daar te begraven door zijn geaardheid.

De twee verdachten zijn vrijdagochtend opgepakt, zo bevestigt het parket van Luik. Ze zullen voor de onderzoeksrechter worden geleid met het oog op hun aanhouding.

Vorige week vrijdag werd het levenloze lichaam van Mbaye Wade, de levenspartner van de Luikse advocaat Pascal Rodeyns, aangetroffen in hun woning in Luik. Rodeyns deed de macabere ontdekking toen hij ‘s ochtends thuis kwam. Zijn partner lag uitgestrekt op een bed en vertoonde meerdere verwondingen aan de nek.

Er waren geen inbraaksporen zichtbaar, maar uit de woning waren wel een aantal spullen verdwenen. Wellicht liet de dader zijn latere moordenaars zelf binnen.

Mbaye Wade en zijn partner Pascal Rodeyns Foto: rr

Donderdagavond verspreidde de politie op vraag van de onderzoeksrechter een opsporingsbericht naar twee verdachten die werden gefilmd door bewakingscamera’s in de buurt van de woning van Wade, daags voor de vondst van het lichaam.

Dat leidde snel tot resultaten. Twee verdachten zijn intussen gearresteerd. De hoofdverdachte zou de 25-jarige Jérémy zijn uit Ans. De man heeft nazisympathieën, klinkt het bij de speurders, en noemt zichzelf een satanist.

Jérémy ontkent de feiten Foto: sp

Of Wade het slachtoffer is geworden van homofoob geweld, zoals wordt gefluisterd in zijn omgeving, wordt nog onderzocht.

Senegal weigert Wade te begraven

Senegal weigert intussen Mbaye Wade te begraven om zijn seksuele geaardheid. De partner van de Luikse advocaat had de wens geuit om in Senegal te worden begraven zou hem ooit iets overkomen

De afscheidsplechtigheid vindt zaterdag om 9.30 uur plaats in het crematorium van Robermont. Zijn ouders, die in Senegal wonen, hebben de repatriëring van het lichaam geregeld om hem te laten begraven in de heilige stad Touba. Maar dat zou dus geweigerd zijn.

“Een homoseksueel kan niet begraven worden in Touba of op om het even welke islamitische begraafplaats. Onze godsdienst laat dat niet toe” zegt de communicatieverantwoordelijke van het islamorgaan op een Senegalese website.

