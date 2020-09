Storm Odette gaat tekeer: arbeider zwaargewond na instorten muur, brandweerman komt onder boom terecht, strandcabines vliegen in het rond

Blankenberge / Brugge / Knokke-Heist / Nieuwpoort / Ieper - Odette is officieel onze eerste najaarstorm en dat laat zich voelen. De herfststorm heeft al voor heel wat schade gezorgd, vooral in West-Vlaanderen: aan de kust gingen meerdere strandcabines de lucht in, er vielen al verschillende bomen om en in Blankenberge stortte zelfs een muur in. Het noodnummer 1722 is geactiveerd voor niet-dringende hulp.

“9 Bft in de Belgische Noordzee: Odette is officieel een Belgische storm.” Dat meldde weerman David Dehenauw vrijdagnamiddag op Twitter. Het duurde niet lang vooraleer de storm schade aanrichtte, vooral in het westen van on sland met rukwinden boven 100 kilometer per uur.

“Op sommige plaatsen staan op het strand nog heel wat strandcabines, zeilen, strandstoelen en strandbars. Het risico is groot dat deze door de felle wind schade oplopen”, waarschuwde Maritieme Dienstverlening en Kust. Maar op heel wat plaatsen bleef er materiaal staan. In Blankenberge stonden nog tientallen cabines op het strand, net als quasi alle strandbars. Hoewel veel uitbaters wel voorzorgen namen, werden zowel op het strand van Blankenberge, Knokke-Heist en Zeebrugge meerdere strandcabines stukgeblazen of beschadigd.

Ook in Mariakerke waaide er strandcabines weg Foto: Tony Arntjen

Hoge kliffen

De brandweer kreeg ook een oproep voor een omvergewaaid mobiel toilet in Knokke-Heist. Het staketsel en de Pier in Blankenberge werden ’s middags afgesloten, want het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust verwachtte golven tot vier meter.

Als de storm gaan liggen is, worden er opnieuw hoge kliffen verwacht op onze stranden. “Die zullen na de storm opnieuw geëgaliseerd worden. Door de storm zal wellicht bijkomend zand in de havengeul van Nieuwpoort en Blankenberge terechtkomen. Dit zal nadien weggebaggerd worden om zeilers en watersporters maximale toegang tot de jachthavens te geven”, geeft AMDK nog mee.

Muur ingestort, werftoilet lucht in

In Blankenberge stortte een muur op een bouwwerf in. Daardoor werd de Vanderstichelenstraat een tijdlang afgesloten. De muur moest sowieso nog gesloopt worden. In Middelkerke raakte een arbeider zwaargewond toen hij enkele blokken van een omgewaaide muur op zich kreeg. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Vrijdagavond stond al omstreeks 18 uur de teller bij brandweerzone Westhoek op 44 oproepen. Vooral tussen 16.30 en 18 uur nam de wind aan de kust fors toe en dus ook het aantal schadegevallen. In het binnenland zijn er veel minder oproepen.

In de meeste gevallen ging het om kleine zaken zoals verkeersborden die dreigen weg te vliegen, weggewaaide panelen, loshangend materiaal en weggewaaide isolatie op bouwwerven. In De Panne ging ook een werftoilet de lucht in.

Daarnaast zijn er heel wat oproepen voor afgewaaide takken en omgevallen bomen. Tijdens een interventie voor stormschade in Alveringem raakten zelfs drie brandweermannen gewond. Ze waren een omgewaaide boom aan het verzagen toen er plots een stuk afkraakte. Twee van hen raakten lichtgewond, de derde werd voor verzorging naar AZ West in Veurne gebracht voor verzorging. “Brandweer Westhoek betreurt ten zeerste dat dit ongeval kon gebeuren en wenst alle getroffen personen een spoedig herstel toe.”

Gevaarlijke rukwinden

In Nieuwpoort raakte twee wandelaars gewond nadat ze door rukwinden letterlijk weg geblazen werden. “Het gaat om mensen die in zijstraten van de Zeedijk liepen”, zegt Barbara Wyseure van de dienst Noodplanning van Nieuwpoort. “Zij kregen opeens de wind vol op hen en konden niet meer rechtop blijven staan. Bij hun valpartij liepen ze snijwonden op. De twee werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en kregen hechtingen. Dit toont aan dat de rukwinden echt gevaarlijk zijn en we roepen iedereen dan ook op om zo veel mogelijk binnen te blijven. Het is gevaarlijk buiten. We zagen zelfs al enkele automobilisten die plots moesten uitwijken voor wandelaars die weg geblazen werden en op straat dreigen terecht te komen.” Ook elders aan de kust zouden nog eens vier wandelaars lichtgewond zijn geraakt bij valpartijen.

In de Nieuwpoortlaan in De Panne is een torenkraan door de rukwinden tilt geslagen en beginnen rondtollen. De brandweer en politie zijn ter plaatse om de situatie te beveiligen. Nochtans verwittigden de kustgemeenten vanmiddag nog eens alle aannemers van bouwwerven om de torenkranen na te zien en te beveiligen. Zeker in Nieuwpoort hameren ze daar op na het dodelijke ongeval van december 2017. Toen viel een torenkraan tijdens een storm neer op een flatgebouw waar een vrouw het leven liet en haar man zwaargewond raakte.

Enkele beelden:

Heel wat mensen haalden in allerijl hun strandcabine weg. Foto: jve

Foto: jve

Ook in Knokke-Heist kwam een boom naar beneden, in de Keuvelhoekstraat. Het gaat om een metershoge koningslinde. Foto: Daron Mertens

Ook in Jabbeke viel een boom om. Die kwam dwars te liggen over de Aartrijksesteenweg. Foto: tlg

Foto: tlg

Op de Koninklijke Baan in Wenduine hoopte het zand zich op. Daardoor moest de baan afgesloten worden. Foto: tlg

Ook de Wenduinesteenweg in De Haan werd afgesloten voor het verkeer. Daar kwam een boom dwars over de weg te liggen. Foto: tlg

In de Frenchlaan in Ieper is een deel van een boom op een wagen gevallen. De brandweer kwam ter plekke om de boom weg te nemen.