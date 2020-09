Onderzoek naar fotograaf die traangas spuit op betoger en naar politiechef die er niet tegen optreedt

/ Brussel - Een fotograaf die traangas spuit naar een gearresteerde betoger. En een hoofdcommissaris die de ordedienst leidt en getuige is van het incident maar niet optreedt. Dat is de inzet van een onderzoek dat momenteel wordt gevoerd door de Brusselse politie en het parket. Hamvraag is hoe de fotograaf aan traangas kwam.

De politieman in kwestie is Pierre Vandersmissen, hoofdcommissaris bij de Brusselse politie waar hij vooral ordediensten leidt.

De fotograaf is ene Philippe B., videoreporter zonder perskaart die geregeld reportages maakt van de Brusselse politie. Vooral van ordediensten die geleid worden door Vandersmissen. De twee kennen elkaar goed.

Onderzoek

Het Brusselse parket heeft nu een onderzoek geopend naar een incident tijdens de betoging op 13 november vorig jaar voor een betere gezondheidszorg. Op beelden van de nieuwszender LN24 is te zien hoe de fotograaf traangas gebruikt op een demonstrant die in de boeien wordt geslagen door een agent in burger. Vandermissen staat er bij en doet de fotograaf teken dat hij moet stoppen. Maar daar blijft het bij.

Bij de Brusselse politie loopt er nu een intern onderzoek naar de commissaris die de leiding had op het terrein.

Brussels burgemeester Close (PS) heeft de hoofdcommissaris geschorst. Hij wil een grondig onderzoek naar de feiten, en laat weten dat hij ook disciplinaire maatregelen zal nemen tegen de hoofdcommissaris als blijkt dat die fouten gemaakt heeft.

Op de beelden van nieuwszender LN24 is te zien hoe de man tijdens de betoging in Brussel met een professioneel fototoestel komt aangelopen en in de richting van de betoger met traangas spuit. Hoe hij aan de bus traangas kwam, wordt nog onderzocht. Maar het gaat zo goed als zeker om een wapen van de politie.

Verboden wapen

“Er is een onderzoek geopend voor verboden wapenbezit en opzettelijke slagen en verwondingen”, zegt Denis Goeman van het Brusselse parket. “Het onderzoek spitst zich toe op de fotograaf die op de beelden te zien is. Hij is zeker geen politieagent. Het gaat daarenboven om een verboden wapen. De man zal zo snel mogelijk worden verhoord.”

Sven Mary, de raadsman van hoofdcommissaris Vandersmissen, laat weten dat de politiechef volledig meewerkt aan het intern onderzoek. “Het enige wat men de hoofdcommissaris kan verwijten, is een stukje verzuim of vergetelheid omdat hij geen pv heeft opgesteld voor verboden wapenbezit.”

Vier jaar geleden raakte Vandersmissen gewond tijdens een betoging Foto: Belga

De “ontheffing” uitgevaardigd door burgemeester Close en bekrachtigd door korpschef Michel Govaerts zet kwaad bloed bij de Brusselse politie. Vandersmissen is bij betogers misschien een omstreden man die steeds hard optreedt, maar in zijn korps wordt Vandersmissen net niet op handen gedragen omdat hij altijd voorop gaat in de “strijd”. Vaak niet zonder risico. Zo ging hij bij een betoging in 2016 knock-out nadat hij een steen tegen het hoofd had gekregen.