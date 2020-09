De volgende generatie ‘zonen van’ staat klaar: naast Luca Oyen staan ook Delap, Reyna en Maldini te trappelen om hun vaders te overvleugelen

“Hetzelfde of meer, dat is mijn doel”, zei Genk-talent Luca Oyen (17) toen hem gevraagd werd of hij zich tevreden zou stellen met dezelfde carrière als zijn vader, voormalig Rode Duivel en Anderlecht- en PSV-speler Davy. Hij is niet alleen: Oyen, die eerder deze maand een knappe goal maakte tegen de Duitse U19, hoort bij een select kransje tieners, ‘zonen van’ die de voorbije maand de aandacht opeisten en staan te trappelen om hun vaders te overvleugelen.