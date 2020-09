Nu ook echt soldaat: Elisabeth krijgt blauwe muts

Prinses Elisabeth (18) heeft haar blauwe muts gekregen. Een symbolisch moment waarmee ze officieel aan haar legeropleiding kan beginnen. Wat het extra bijzonder maakte, is dat ze de baret ontving uit handen van haar eigen vader, koning Filip.

Elisabeth en de andere leerling-officieren hebben de voorbije maand een militair initiatiekamp in Elsenborn, in de Oostkantons, afgerond. Ze leerden er zich camoufleren, schieten en kaartlezen. Ze namen ook deel aan een dropping. Van de 198 rekruten die begin september naar Elsenborn trokken, hebben er al 16 afgehaakt.

De overblijvers, die slaagden voor hun fysiek en theoretisch examen, namen vrijdagmiddag deel aan de zogeheten Blauwemutsenparade in de Koninklijke Militaire School (KMS) in Brussel. Daarbij kregen de geslaagde leerlingen, zoals het woord het zegt, hun blauwe muts. Bijzonder: koning Filip, opperbevelhebber van het Belgische leger, reikte die uit. En dat is uitzonderlijk. Hij doet dit ook enkel bij het peloton van Elisabeth. In totaal zijn er zes pelotons, maar één daarvan ontbrak door enkele coronabesmettingen. Ook koningin Mathilde woonde de ceremonie bij.

LEES OOK. Coronabesmettingen in legeropleiding van Elisabeth

Elisabeth mag de baret dragen tijdens haar academische opleiding sociale en militaire wetenschappen aan de KMS. Ze zit er op internaat. De lessen op de campus in Brussel gaan maandag van start. De officiële opening van het nieuwe academiejaar vindt plaats op 8 oktober met een ereparade aan het Jubelpark.

(Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

LEES OOK. In alle vroegte op, schietles, poetsen en amper privacy: een dag in het leven van prinses-soldaat Elisabeth (+)

Dit wordt het dagritme van Elisabeth aan de KMS:

6 uur: opstaan

Elke ochtend: vlaggengroet

7.45-18 uur: les

Daarna briefing en/of verplichte studie

Wekelijks 5 uur sport

Studenten melden zich zondagavond aan en mogen pas vrijdagmiddag naar huis

Slechts één vrije avond per week, van 18 tot 1 uur

Driloefeningen Foto: Koninklijk Paleis/Bas Bogaerts

Dit wordt haar jaaragenda:

8 oktober: officiële opening van het academiejaar met een plechtigheid op de esplanade van het Jubelpark in Brussel

Februari: winterkamp van twee weken in Elsenborn

April: bal van de KMS

Juli: zomerkamp van één maand

21 juli: deelname aan het militair defilé voor het koninklijk paleis

30 juli: einde opleiding

Geef, acht! Foto: Koninklijk Paleis/Bas Bogaerts

Dit worden de vakken in haar academische vorming:

Eerste semester: ethiek, sociologie, kritisch denken, wiskunde, informatica en Duits.

Tweede semester: militaire psychologie, academische presentatievaardigheden, militaire geschiedenis, onderzoeksmethodes, Duits, informatiemanagement en elektriciteit.

Elisabeth in de les. Foto: Koninklijk Paleis/Bas Bogaerts

Dit leert ze tijdens de kampen:

Kaartlezen, omgaan met wapens (laden en schieten), kennis van reglementen, veiligheid, preventie, rechten in gewapende conflicten, respect voor de omgeving en het milieu.