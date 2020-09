Jess Thorup “hongerig om zich te tonen” als nieuwe RC Genk-coach: “Gent is een afgesloten hoofdstuk”

“Ik ben heel gelukkig om terug in België te zijn. Ik ben hongerig om terug te komen en mijn potentieel als trainer te tonen”, zo vertelde de Deense trainer Jess Thorup vrijdag bij zijn voorstelling als nieuwe trainer van KRC Genk. Vrijdagmiddag (13 uur) heeft Thorup ook al zijn eerste training bij de Limburgers geleid.

Thorup hoorde vorige week voor het eerst van de interesse van Genk. “Ik zei toen meteen tegen mezelf dat dit mijn eerste prioriteit zou zijn. De laatste twee jaar heb ik hier alleen positieve dingen gehoord, naast de manier waarop ze speelden als kampioen. Ik kan niet wachten om samen met de club in de juiste richting te ontwikkelen en resultaten te halen”, zei Thorup.

De 50-jarige trainer werd vorige maand nog door AA Gent aan de deur gezet. “Dit was de eerste keer in mijn carrière als coach dat ik ontslagen werd”, lichtte de Deen toe. “Ik heb er met veel collega’s en vrienden over gesproken, maar soms is er iets wat niet in je handen ligt. Ik heb de laatste vier weken vooral tijd met mijn familie gespendeerd en ben even weggebleven van het voetbal.”

Foto: Photo News

De Deen komt in Genk onder meer Paul Onuachu tegen, waar hij in eigen land nog bij FC Midtjylland mee samenwerkte. “Ik ken hem inderdaad al, maar ik denk dat ik hem nog verder kan brengen in zijn ontwikkeling”, aldus Thorup. “We hebben een heel jong team, maar je ziet dat er veel potentieel en mogelijkheden zijn. Ik heb een heel goed gevoel over het potentieel en de kwaliteit in de kern. Ik start met de spelers die ik heb en wil ze een faire kans geven.”

Thorup ondertekende in Limburg een contract tot midden 2023. Hij volgt de Duitser Hannes Wolf op, die na een 5 op 15 werd ontslagen. Clubicoon Domenico Olivieri nam ad interim over. KRC Genk staat na zes speeldagen op de negende plaats met 8 punten. Komende maandag speelt Thorup met de Limburgers thuis tegen KV Oostende.

🗣️ | Jess Thorup: "Het ontslag bij @KAAGent is voor mij een afgesloten hoofdstuk. (stilte) Maar op 24 oktober is er natuurlijk wel een belangrijke match." 🙃👀 pic.twitter.com/Nr2Zckghxt — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 25, 2020

Foto: Photo News

Foto: JEFFREY GAENS