Hoge loodwaarden in buurt Umicore deels te verklaren door lockdown: “Niemand stond stil bij dat effect”

Hoboken -

Het effect van de lockdown door de coronacrisis op de loodwaarden in het bloed van kinderen in de buurt van de fabriek van Umicore in Hoboken is onderschat. “Niemand heeft daar bij de invoering van de lockdown bij stilgestaan, niemand”, zei Vera Nelen, voorzitter van de medische werkgroep Hoboken en directeur van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) in de maandelijkse raadscommissie.