Russische oppositie roept op tot protest tegen geheime eedaflegging Loekasjenko

De Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja heeft vrijdag opgeroepen tot massaprotest tegen de geheime eedaflegging van de omstreden president Aleksandr Loekasjenko eerder deze week.

De omstreden Wit-Russische staatsleider heeft woensdag verrassend de eed afgelegd voor zijn zesde mandaat als president. Loekasjenko verklaarde na zijn eedaflegging dat de revolutie in zijn land mislukt is.

“Ik steun iedereen die zondag de straat op komt”, zo postte Tichanovskaja op Telegram.

Sinds de gecontesteerde herverkiezing van de autoritaire Loekasjenko vorige maand is er volgens speciale rapporteur over de mensenrechten in Wit-Rusland, Anais Marin, al sprake van meer dan 10.000 opgepakte manifestanten bij vreedzame manifestaties. Zij komen bovenop de 1.500 personen die ingerekend zijn “sinds het begin van de repressie in april”. De VN ontvingen eerder al 450 meldingen van marteling en ander misbruik van gevangenen.

Tichanovskaja eindigde volgens Minsk tweede bij de stembusgang van 9 augustus. Zij betwist dat en eist de zege op. Ze vraagt intussen een nieuwe verkiezing.