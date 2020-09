Aziatische hoornaars gespot in Oostende

Oostende - In Oostende zijn recentelijk enkele meldingen binnengekomen van Aziatische hoornaars. Dat meldt de stad vrijdag. Enkele Oostendse imkers zetten een zoekactie op poten om de nesten op te sporen en weg te halen.

De Aziatische hoornaar is een wespensoort die sinds een drietal jaar actief is in België. De soort heeft het gemunt op de inheemse honingbijen. Daarom is het belangrijk om de nesten weg te halen. “Er is geen reden tot paniek aangezien de soort relatief ongevaarlijk is voor mensen. Het is wel belangrijk om de nesten zo snel mogelijk op te sporen en weg te halen om onze honingbijen te beschermen”, zegt schepen van Mens & Milieu Silke Beirens.

De komende weken gaat de stadsimker samen met enkele collega’s op pad om lokstoffen op strategische plaatsen op te hangen. Op die manier kunnen de vliegrichting en de afstand tot het nest van de hoornaars worden bepaald. De imkers zullen de locaties dagelijks controleren. “Hopelijk worden de nesten van de hoornaars dan snel ontdekt vooraleer de koninginnen uitvliegen om nieuwe kolonies te stichten”, aldus Beirens.

