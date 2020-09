Ziekenhuizen opnieuw even vol als midden maart, net voor de start van de lockdown

Er werden donderdag in één dag tijd 84 mensen met Covid-19 opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Een cijfer dat we al sinds mei niet meer hebben gezien. De vorige keer dat we voor het eerst een cijfer van die omvang bereikten, was op 15 en 16 maart. Net na de sluiting van scholen en cafés. En net vóór de start van de lockdown.