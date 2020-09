Raampoëzie duikt plots overal op en dat is geen toeval: “In tijden zonder aanraking meer nood om geraakt te worden”

Een gedicht op de vitrine van een apotheek. Daarmee verrijst het zoveelste poëzie-initiatief dat in coronatijden op poten werd gezet. Dat is geen toeval, zeggen kenners. Het biedt afleiding, en vooral herkenning voor waar we zelf geen woorden voor hebben. “Een dichter is er net goed in te verwoorden wat mensen niet kunnen uitdrukken, zeker in extreme tijden.”