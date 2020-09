Hans Vanaken staat op de wenslijst bij Engelse eersteklasser West Ham

Hans Vanaken kan op interesse rekenen vanuit de Premier League. De sterspeler van Club Brugge staat namelijk op de verlanglijst bij West Ham United.

De 28-jarige middenvelder speelde onlangs zijn 250ste wedstrijd voor blauw-zwart. Vanaken scoorde al 73 keer voor Club en deelde ook 54 assists uit. Dit seizoen zit de Limburger alweer aan vier doelpunten en twee assists.

Het is net dat scorend vermogen dat West aanspreekt in Vanaken en waarom ‘The Hammers’ interesse hebben. Vanaken werd in het verleden al gelinkt aan een vertrek bij Club Brugge, onder andere naar Ajax, maar zover kwam het tot dusver nooit.

West Ham wordt getraind door David Moyes (ex-Everton en Manchester United) en startte het nieuwe seizoen met een nul op zes na nederlagen Newcastle United en Arsenal. De club gaf deze zomer nog maar 16 miljoen uit, aan defensief middenvelder Tomas Soucek. De plek van Vanaken (aanvallend middenveld) wordt momenteel ingenomen door Manuel Lanzini. De Spanjaard Pablo Fornals is de back-up als nummer tien.