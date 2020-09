Coronabesmettingen in legeropleiding van Elisabeth

Verschillende eerstejaarsleerlingen met wie prinses Elisabeth (18) aan haar legeropleiding is begonnen, zijn positief getest op het coronavirus. Meteen werd hun peloton met een 30-tal rekruten naar huis gestuurd. Ze konden daardoor hun blauwe muts niet in ontvangst nemen tijdens de parade van vrijdag.

De leerlingen die geslaagd waren voor hun zware militair initiatiekamp in Elsenborn, namen vrijdagnamiddag op de Koninklijke Militaire School in Brussel hun blauwe pet in ontvangst. Maar een deel van de 182 overblijvers ontbrak.

LEES OOK. Nu ook echt soldaat: Elisabeth krijgt blauwe muts

In een van die pelotons werden donderdag “verschillende” coronabesmettingen vastgesteld, zo vernam onze redactie uit betrouwbare bron. Meteen moest de hele groep, goed voor een 30-tal rekruten, naar huis vertrekken.

Een jammerlijk bericht voor de jongeren, want daardoor konden ze niet deelnemen aan de blauwemutsenparade. Tijdens die ceremonie kregen ze normaal hun baret, een symbolisch teken om écht tot de Koninklijke Militaire School te kunnen toetreden. De onfortuinlijke leerlingen namen hun muts donderdag al in ontvangst.

Elisabeth zit in het blauwe peloton, herkenbaar aan het blauwe label op haar uniform. Foto: Photo News

De 198 leerlingen van wie er in Elsenborn 16 afhaakten, zijn vanaf het begin opgedeeld in zes pelotons, elk met een eigen kleur. De zogeheten color boxes mogen in de strijd tegen het coronavirus onder geen beding mengen met elkaar. Ze trainen apart, krijgen apart les en eten ook apart. Leerlingen slapen bovendien individueel, terwijl ze normaal een kamer delen met zijn tweeën. En ze moeten bijna constant een mondmasker dragen.

Alle eerstejaars werden getest, en de besmettingen bleken geconcentreerd tot die ene groep. Het blauwe peloton, waartoe prinses Elisabeth behoort, bleef gevrijwaard. Zij kregen dus uit handen van koning Filip hun blauwe muts.