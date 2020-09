Stefan Hertmans ontdekte het zwarte verleden van man die in zijn huis woonde: “Foute vader bleek nazi-informant”

Wat doe je als je ontdekt dat in het huis waar je twintig jaar woonde een SS’er huisde die de nazi-klopjacht van daaruit mee organiseerde? U en ik moeten dan slikken. Stefan Hertmans vond er na vier jaar research het verhaal voor een fascinerend boek in. Het resultaat is tegelijk het verhaal van een huis, een documentaire aan de hand van familiegetuigenissen, en een portret van een man met verschillende gezichten. “Zijn kleinkinderen verzekerden me dat hij een sympathieke opa was.”

Stefan Hertmans (69) staat in de tuin van het huis in de Brabantse heuvels waar hij al woont met zijn vrouw, achttien jaar nu al. Bijna even lang als hij in dat rijhuis in de Gentse wijk Patershol woonde ...