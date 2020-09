Geen Nieuw-Zeeland, wel Ivoorkust voor de Rode Duivels: “Een perfecte sparringpartner”

De Rode Duivels nemen het op 8 oktober in een vriendschappelijke wedstrijd in Brussel op tegen Ivoorkust en niet tegen Nieuw-Zeeland.

Als gevolg van organisatorische problemen te wijten aan de strikte COVID-19-maatregelen, haakt Nieuw-Zeeland af.

“We zijn bijzonder ontgoocheld dat we deze beslissing moeten nemen maar we hebben dit gedaan in het belang van onze spelers”, zegt Andrew Pragnell, CEO van de Nieuw-Zeelandse voetbalbond. “Het is in de gegeven omstandigheden onmogelijk om voldoende spelers naar België te laten overkomen en daarna tijdig opnieuw terug naar hun club te laten gaan zonder dat ze aan hun clubverplichtingen verzaken.”

Met Ivoorkust (60ste op FIFA-ranking) treffen de Rode Duivels een sterkere tegenstander dan Nieuw-Zeeland (121ste). Bondscoach Roberto Martínez vindt het sneu voor de Nieuw-Zeelanders dat ze moeten afzeggen maar is ook wel blij met Ivoorkust als vervanger:

“Het is een ploeg met sterke individuen van het hoogste niveau en die op dit moment erg sterk presteren zoals Wilfried Zaha (Crystal Palace FC) en Nicolas Pépé (Arsenal FC). Het is ook een perfecte sparringpartner voor onze eerste interlandperiode waarin we drie wedstrijden spelen. Hopelijk is er ook een kans om al een aantal fans toe te laten. Dat is toch ook iets waar we met z’n allen naar uitkijken.”