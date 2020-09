Dortmund-Belgen krijgen bezoek van “de meest sexy atlete ter wereld”, kapitein Mats Hummels ziet af op de piste

Een opvallende gaste deze week bij Borussia Dortmund. Alicia Schmidt passeerde bij de Duitse topclub van Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard.

De 20-jarige Duitse werd in 2017 de “meest sexy atlete ter wereld” genoemd, maar is ook meer dan dat. Ze verbeterde in 2020 liefst vijf persoonlijke records. Op de 100m, 200m (indoor en outdoor), en 400m (indoor en outdoor). Daarnaast won ze zilver op de 4x400m op het EK U20 en brons op dezelfde afstand op het EK U23.

Schmidt heeft bijna 1 miljoen volgers op Instagram en wordt, net als Dortmund, gesponsord door Puma. Dus mocht de Duitse afzakken naar het oefencomplex van de geel-zwarten om er enkele fitnessoefeningen voor te doen samen met enkele spelers, waaronder Meunier.

Foto: RT.com

Maar het grootste ‘slachtoffer’ was toch wel kapitein Mats Hummels. De Duitser moest een wedstrijdje 400 meter lopen tegen de atlete uit Berlijn en verloor die roemloos. “Ik heb dit echt onderschat”, zei Hummels na afloop. Schmidt troostte hem door te zeggen dat het “voor allebei een zware inspanning was.”

Foto: RT.com

Schmidt was overigens niet gediend met de titel van “meest sexy atlete ter wereld”.

“Ik weet niet waarom die eer mij te beurt viel”, zei ze destijds. “Sport komt bij mij duidelijk op de eerste plaats. Er zijn duizenden meisjes op Instagram die er goed uitzien, maar zoveel fans hebben maakt je niet interessant. Ik doe gewoon aan competitieve sport.”

De Duitse hoopt volgende zomer voor het eerst deel te nemen aan de Olympische Spelen. “Ik was blij toen ik terug op de piste kon trainen omdat ik lang alles alleen of in duo moest doen.”