Slimme rat krijgt medaille voor zijn ‘heldhaftigheid’

Gedurende zijn carrière heeft hij 39 landmijnen en 28 andere explosieven in Cambodja kunnen ontdekken. Vandaag heeft hij een medaille gekregen voor moed. Magawa, die al zeven jaar lang mijnen opspeurt, is een hamsterrat. Het diertje kreeg de hoogste onderscheiding die een dier kan te beurt vallen.

Magawa, een HeroRAT, werd opgeleid door de Belgische ngo APOPO. Zij zijn in Tanzania gevestigd en leiden ratten op tot ware speurneuzen. Ze leren om landmijnen te ontdekken, maar kunnen evengoed ingezet worden om tuberculose bij mensen te herkennen. Magawa is een van de primussen van de klas en heeft al uitzonderlijk veel oude explosieven kunnen aanduiden. Dat deed hij door een gebied te doorzoeken van zo’n 141.000 vierkante meter groot - wat overeenkomt met maar liefst 20 voetbalvelden. De speurneus is razend snel: hij kan een veld ter grootte van een tennisveld in 20 minuten volledig onderzocht hebben. Ter vergelijking: een mens met een metaaldetector zou daar enkele dagen over doen.

Magawa is de eerste rat die de eer te beurt valt om de medaille te ontvangen. Voordien kregen al verschillende honden, paarden, duiven en een kat de titel.