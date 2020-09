Ereteken van moed voor de heldhaftige Magawa: de mijnenjagende (Belgische) rat

Magawa, een vijf jaar oude buidelrat, heeft een ereteken van moed ontvangen voor zijn “heldhaftigheid en onmetelijke toewijding”. Het beestje maakt deel uit van het Hero Rat Program, een initiatief van de Belgische ngo Apopo, en heeft gedurende vijf jaar ontelbare landmijnen en andere explosieven opgespoord in Cambodja.

Magawa werd vrijdag gedecoreerd met een gouden medaille. Hij kreeg het ereteken - de dierlijke variant van een Ereteken voor Moed en Zelfopoffering - van de Britse ngo The People’s Dispensary for Sick Animals (P.D.S.A.). Het palmares van Magawa is dan ook ronduit indrukwekkend: het diertje heeft 39 mijnen en 28 andere springtuigen opgespoord en in totaal veertien hectare aan mijnenvelden ‘gecleared’. Vermoed wordt dat er in Cambodja nog minstens vier miljoen landmijnen liggen, een driest overblijfsel van het conflict rond de afzetting van de Rode Khmer. In totaal hebben ruim 40.000 Cambodjanen een ledemaat verloren ten gevolge van landmijnen.

Hoewel ratten doorgaans geen al te goeie reputatie genieten, zijn ze uitstekende mijnenvegers. Dankzij hun intelligentie en een fijne neus kunnen ze mijnen en andere springtuigen feilloos detecteren. Ook zijn ze bijzonder snelle werkers. Een ‘explosievenrat’ heeft 20 minuten nodig om 200 vierkante meter uit te kammen, een mens met een metaaldetector doet daar vier dagen over. Als hij een explosief aantreft, zal hij krabben op de grond om aan te geven waar de mijn ligt. Nog een groot voordeel: de diertjes wegen niet genoeg om mijnen te doen afgaan, in tegenstelling tot mensen.

Voorlopig is Magawa de succesvolste ‘Hero rat’ ooit, geen enkel andere rat heeft meer explosieven aangetroffen. “Dat verdient extra snacks”, aldus nog de woordvoerder van P.D.S.A. die hem zijn medaille overhandigde.