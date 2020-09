Pro League: “Capaciteit voor tests van voetballers is gewaarborgd”

Federaal minister Philippe De Backer (Open VLD) liet zich gisteren op Radio 1 ontvallen dat het testen van voetballers “niet prioritair is”. “Ik vraag laboratoria die krap zitten om dat niet meer te doen”, aldus De Backer, die bevoegd is voor deze materie.

De clubs van de Jupiler Pro League voeren in totaal wekelijks zo’n 1.200 tests uit. Toch is de Pro League, de vereniging van profclubs, nog niet ongerust na de uitspraak van De Backer. “We werken samen met laboratoria die ons van in het begin de garantie hebben gegeven dat al onze tests uitgevoerd zullen worden. De capaciteit die nodig is om het voetbal veilig te laten doorgaan, is gewaarborgd. We maken ons geen zorgen”, aldus woordvoerder Stijn Van Bever.

LEES OOK. Vincent Kompany ziet ook Dauda uitvallen met corona, Bakkali heeft hoestje: “Maar match tegen Eupen uitstellen is allerlaatste optie”

(vva)