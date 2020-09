Hollywood in Brussel: drie gangsters kapen helikopter en proberen te landen op binnenplein van gevangenis

Deurne / Tienen / Brussel / Vorst - Drie gangsters hebben met een ­gekaapte helikopter gepoogd iemand te bevrijden uit een van de drie naast ­elkaar gelegen gevangenissen van Vorst, Sint-Gillis en Berkendael. De ­pilote moest landen op de binnenkoer, maar dat lukte niet. Uiteindelijk werd de poging afgeblazen en landde de heli nabij de carpoolparking in Hélécine, Waals-Brabant. De gangsters zijn spoorloos. De pilote is ongedeerd.

De drie mannen huurden vrijdag rond 16 uur een vlucht met een heli van een firma die onder meer in Sint-Pieters-Leeuw en Wevelgem een basis heeft, maar waarvan het toestel nu in Deurne stond.

Ze boekten de vlucht met de smoes dat ze foto’s wilden maken van een Europese school in Brussel, die vlak bij de gevangenissen ligt. Eenmaal aan boord haalden de drie een wapen tevoorschijn en dwongen ze de pilote te landen op de koer van de gevangenis. Daar lijkt het op in dit stadium van het onderzoek.

Volgens welingelichte bronnen zouden verschillende pogingen ondernomen zijn om de helikopter te laten landen in de gevangenis van Vorst en de vrouwengevangenis van Berkendael. Uit de vluchtgegevens blijkt dat ze zeker tien keer over die zone cirkelden. Landen lukte echter niet. De helikopter steeg op, vloog weg van Brussel en zou uiteindelijk landen op de carpoolparking ­ergens tussen Tienen en Hélécine, vlak bij de E40.

Het is niet meteen duidelijk of er een auto klaarstond of dat de gangsters te voet aan de haal zijn ­gegaan. Ze zijn alvast spoorloos, zo vernemen we van woordvoerder Kristof Aerts van het parket van Antwerpen.

Wie wilden ze bevrijden?

De heli zou ook achternagezeten zijn door het toestel van de luchtsteundienst van de federale politie. Onder begeleiding van dat toestel is de pilote uiteindelijk teruggevlogen naar Melsbroek. Ze zou ­ongedeerd zijn maar is wel danig in shock. De pilote is een 35-jarige vrouw uit het Antwerpse. Ze is enorm ­ervaren en is een van de weinige vrouwelijke helikopterpiloten in ons land.

Het toestel werd ’s avonds nog onderworpen aan een groots sporenonderzoek, maar voorlopig is het niet duidelijk wie de gangsters precies wilden bevrijden. De federale recherche van Antwerpen voert het ­onderzoek.

Bij het gevangeniswezen heeft men na de feiten een telling van het aantal gedetineerden gedaan in de drie betrokken gevangenissen. “Iedereen is aanwezig. Er ontbreekt niemand. Er is niemand ontsnapt”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver.

Sekkaki

De hele stunt doet denken aan de fameuze ontsnapping van Ashraf Sekkaki, 26 toen, uit de gevangenis van Brugge in de zomer van 2009. ‘De schrik van de flikken’, zoals zijn bijnaam luidde, werd samen met twee andere gevaarlijke gedetineerden opgepikt door enkele handlangers. Die hadden bij een privéfirma in Diksmuide een toeristische helikoptervlucht besteld. Ook zij dwongen de piloot onder bedreiging van een vuurwapen naar de gevangenis te vliegen en te landen op het binnenplein, waar op dat moment de wandeling aan de gang was. Sekkaki werd twee weken later ­opgepakt in Marokko.