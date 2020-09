Waarom de Belgische Clement maar beter oplet van de Engelse tijdens de Brugse derby zondag: “Laten we geschiedenis schrijven”

De Brugse derby morgen is ook P. Clement vs P. Clement. Paul, de coach van Cercle Brugge, is ongetwijfeld een man waar Philippe naar opkijkt. Als assistent won hij onder meer de Premier League met Chelsea, de Ligue 1 met PSG, de Champions League met Real Madrid en de Duitse Supercup met Bayern München. Toch is Paul excited voor de derby. “Als hoofdcoach voel je alles dieper.”