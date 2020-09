Silvio Proto denkt na blessure bij Lazio na over zijn leven na het voetbal: “Gesprek met Buffon raakte mij diep”

Soms moet je in een interview geen vragen stellen. Silvio Proto (37) won vorig seizoen als tweede keeper van Lazio nog de Italiaanse beker en supercup. Ondertussen is hij geopereerd aan de arm en weet de doelman niet of hij ooit nog een match zal spelen. Daarom kijkt Proto al eens terug op zijn rijkgevulde carrière en blikt hij vooruit naar de toekomst. “Een WK met de Duivels: dat is het enige wat ik mis.” Een monoloog.