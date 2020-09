REACTIES. Ivan Leko steekt hand in eigen boezem na moeizame zege: “Ik koos voor de verkeerde aanpak”

Antwerp ging met veel moeite winnen op het veld van Kortrijk. Pas in de tweede helft en na een paar wissels sloeg de motor van de Great Old aan. Coach Ivan Leko sloeg mea culpa.

“Vorige week tegen Eupen kwamen we langszij door powerplay. Ik dacht het opnieuw zo aan te pakken, daarom dat ‘Rafa’ op de bank begon”, aldus de Kroaat. “Maar dat bleek al snel een foute keuze. Aan de rust zei ik tegen de boys dat we het opnieuw op een voetballende manier zouden doen, zoals op training. En na rust zag ik een heel ander Antwerp. De voorbije duels zijn een heel goeie les voor mij geweest. Het is moeilijk iets los te laten wat jarenlang resultaten heeft opgeleverd. Maar Antwerp is een vóétbalploeg die vóétbal moet spelen om vóétbalwedstrijden te winnen. Die weg gaan we volgen.”

Lior Refaelov: “Excuses van de coach hoeven niet”

‘Lior Refaelov haalt zijn gram’ had de titel van het artikel kunnen zijn. Maar zo zag de 34-jarige matchwinnaar het zelf niet. “Ik maakte geen drama van het feit dat de coach me op de bank zette. Het seizoen is nog lang voor ons. Dat hij achteraf toegaf dat hij fout zat? Hoeft niet. Ik heb nergens in mijn contract staan dat ik elke match moet spelen.” (lacht) Na zijn heerlijke vrijschopgoal liep Refaelov richting bank, waar hij T2 Rudi Cossey in de armen viel. “Net voor ik inviel, fluisterde hij me toe dat ik de winning goal zou maken. Hij zei dat ik de wind optimaal zou benutten. En dat is gelukt. Het is nu al de derde match op rij dat ik hier in Kortrijk scoor. We zouden hier vaker moeten spelen!”