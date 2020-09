Nieuw psychiatrisch rapport: “Marc Dutroux wil helemaal niet vrijkomen”

Marc Dutroux wil “geen enkele vorm van vrijlating”. Dat blijkt uit een nieuw psychiatrisch rapport dat De Morgen kon inkijken. Volgens de experts vormt Dutroux bovendien “een aanzienlijk risico op herhaling”.

De advocaat van Dutroux ijvert al sinds 2017 voor de voorwaardelijke vrijlating van de seriedoder. De advocaat boekte in oktober een eerste succesje toen de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank een nieuw college van psychiatrische experts aanstelde. Het rapport dat dat college opstelde is nu klaar.

Kilheid en desinteresse

“Ondanks de weerleggingen van betrokkene van de diagnose blijven de experts erbij dat de heer Dutroux blijk geeft van een parafilie (seksuele afwijking, DDC) van het type seksueel sadisme (...) De heer Dutroux vormt een aanzienlijk risico op herhaling van ernstige inbreuken. Dit is een risico dat niet afneemt”, klinkt het volgens De Morgen in het rapport.

De experts voerden meerdere gesprekken met Dutroux en zien in hem “een psychopathisch profiel, met inflatie, kilheid en desinteresse in anderen”.

LEES OOK. Rapport van psychiaters vernietigend voor Marc Dutroux: “Slechts één ding interesseert hem: blijven zeggen dat ‘hij het niet was’”

In een bijlage bij het rapport schrijft de Luikse expert psychopathologie Jérôme Englebert: “Het lijkt erop dat hij zichzelf nooit positioneert als dader, en in het beste geval als een agent die wordt geleid door een dader die altijd iemand anders is [...] Wat zijn toekomst betreft is de logica van betrokkene helder. Hij wenst geen enkele vorm van vrijlating te bekomen, maar eist de heropening van zijn proces, wat naar zijn mening onvermijdelijk zal leiden tot vrijspraak. Waarna hij via de grote poort zal vrijkomen. Hij lijkt ijzersterk in dat plan te geloven.”

Tot slot blijkt uit het rapport dat Dutroux graag een andere advocaat wil. Zijn huidige advocaat Bruno Dayez wilde niet reageren in de krant.