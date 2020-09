Mesaanval in Parijs is daad van terreur, in totaal acht arrestaties

De steekpartij in Parijs waarbij twee gewonden vielen is een islamitische terreuraanslag. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De hoofdverdachte is opgepakt. Het gaat om een jongeman van 18 uit Pakistan. Bij huiszoekingen zijn vrijdagavond nog eens vijf mensen gearresteerd. Dat gebeurde in een voorstad van Parijs op de vermoedelijke woonplaats van de hoofdverdachte.

De mesaanval vond vrijdagnamiddag plaats in het 11de arrondissement, aan de voormalige burelen van het satirische weekblad Charlie Hebdo, dat in 2015 doelwit was van een radicaalislamitische aanslag. Twee medewerkers, een man en een vrouw, van het mediabedrijf Premières Lignes Télévision raakten daarbij zwaargewond. Ze werden naar het ziekenhuis overgebracht maar zijn buiten levensgevaar. Dat net zij het slachtoffer werden lijkt toeval: ze namen net een rookpauze toen ze werden aangevallen met een hakmes.

Opvallend is dat de betrokken productiemaatschappij nog meegewerkt heeft aan een documentaire over de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo. In “Three Days Of Terror: The Charlie Hebdo Attacks” worden ooggetuigen, politiemensen en overlevenden aan het woord gelaten. De documentaire werd gemaakt voor de zenders BBC, France 2 en HBO. Mogelijk was het bedrijf dus wel het doelwit, dat moet verder onderzoek uitwijzen.

Terreurdaad

De politie ging na de steekpartij meteen op zoek naar twee verdachten, al snel kon de hoofdverdachte gearresteerd worden nabij Place de la Bastille. Het gaat om een 18-jarige man uit Pakistan die drie jaar geleden in Frankrijk is toegekomen. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin liet vrijdagavond tijdens de nieuwsuitzending op France 2 weten dat hij niet gelinkt werd aan radicalisering. Wel was hij amper een maand geleden al eens gearresteerd. “Voor het dragen van een wapen, een schroevendraaier”, zei hij. “Maar toen was hij nog minderjarig.”

De tweede man werd even later aangehouden. Hij is een 33-jarige Algerijn, zijn rol bij de aanslag is nog onduidelijk en hij werd in hechtenis genomen “om zijn relatie met de hoofdverdachte te onderzoeken”. Nog vijf andere mannen, geboren tussen 1983 en 1996, werden vrijdag gearresteerd tijdens een huiszoeking in een van de vermeende huizen van de hoofdverdachte. Ook een zesde man werd zaterdagochtend gearresteerd.

Intussen werd een gerechtelijk onderzoek geopend door PNAT (parquet national antiterroriste), het nationale parket voor terrorismebestrijding voor een “poging tot moord in verband met een terroristische onderneming” en “criminele terroristische vereniging”, verklaarde hoofd van PNAT Jean-François Ricard.

Foto: AP

Foto: EPA-EFE